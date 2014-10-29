استطلاع رأي: 73% من الروس يرون أمريكا العدو الأول

أعلن مدير مركز استطلاع الرأي العام لعموم روسيا فاليري فيودوروف، اليوم الأربعاء، أن غالبية الروس يعتبرون الصين وبيلاروسيا وكازاخستان شركاء وأصدقاء رئيسيين لروسيا، في حين أنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة هي المنافس الرئيسي لروسيا، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجراه المركز الروسي.

وأظهر استطلاع الرأي -الذي أجري يومي 25 و26 أكتوبر الجاري وأوردت نتائجه وكالة أنباء “تاس” الروسية- أن 51% من المستطلعة آراؤهم اختاروا الصين ضمن أصدقاء روسيا، بينما صوت 32 و20% من المستطلعين لبيلاروسيا (روسيا البيضاء) وكازاخستان على التوالي.

وفي الوقت ذاته، اختار أقل من 1% الولايات المتحدة كبلد شريك في استطلاع الرأي، الذي أجراه مركز استطلاع الرأي العام لعموم روسيا، في حين وافق 73٪ على أن أمريكا العدو الأول لروسيا. وإلى جانب الولايات المتحدة، حصلت أوكرانيا على 32٪ والاتحاد الأوروبي وألمانيا على 10٪ كمنافسين لروسيا.

وأوضحت “تاس” أنه وفقاً لاستطلاع الرأي، صوت 1% فقط من المستطلعة آراؤهم على أن إيطاليا وفرنسا واليابان شركاء لروسيا.