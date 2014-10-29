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مسئؤول أمريكي: القوات العراقية غير مستعدة حاليا لشن هجوم واسع النطاق على داعش

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مسئؤول أمريكي: القوات العراقية غير مستعدة حاليا لشن هجوم واسع النطاق على داعش مسئؤول أمريكي: القوات العراقية غير مستعدة حاليا لشن هجوم واسع النطاق على داعش

رأى الأدميرال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ أنه رغم استعادة قوات الأمن العراقية أراض من تنظيم “داعش”، فإن هذه القوات ليست مستعدة لشن “عملية واسعة النطاق” ضد هذا التنظيم الإرهابي.
> وقال كيربي، وفق ما نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم، “ندرك أنه بينما لا يزال شن عملية واسعة النطاق ضد داعش أمر بعيد المنال على الأرجح، ثمة تقارير مشجعة تؤكد عزم العراق على محاربة داعش”.
> واستشهد كيربي بعدد من الأمثلة التي حققت فيها القوات الحكومية العراقية مكاسب، بدعم من الغارات الجوية لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.
> وأضاف كيربي أن قوات الأمن “تحرز تقدما” لبسط نطاق سيطرتها حول مدينة بيجي -التي توجد بها أكبر مصفاة للنفط في العراق- وتتقدم ضد قوات داعش في العامرية وجنوب غرب بغداد.
> وأشار كيربي إلى أن القوات الكردية في شمال العراق، المعروفة باسم البشمركة، استعادت السيطرة على منطقة زمر، وهي بلدة تقع حوالي 40 ميلا جنوب غربي مدينة الموصل، قبل الموعد المحدد.
> وتابع أنه كان من المقرر أن تستعيد العملية السيطرة على القرية في أكثر من أسبوع، ولكن تحقق الهدف في أقل من المدة المقررة، مضيفا أنه كان الهجوم الرابع الذي شنته القوات المحلية.
> وأفاد كيربي بأن الوضع حول مدينة كوباني الحدودية في سوريا “لا يزال هشا “، منوها إلى أنه لا أحد يقلل من التحديات التي تواجهنا. فكما قلنا منذ البداية، هذه الحملة ستكون صعبة، وستستغرق وقتا طويلا “.
> واختتم تصريحاته قائلا إن العمليات ضد المنظمة الإرهابية تبلغ تكلفتها نحو 3ر8 مليون دولار في اليوم الواحد وأن إجمالي ثمن الضربات هو حوالي 580 مليون دولار منذ بدء الضربات الجوية يوم 8 أغسطس الماضي.

أ ش أ

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