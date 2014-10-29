هيو جاكمان يصاب بسرطان الجلد للمرة الثالثة في عام واحد

تلقى النجم الأسترالي Hugh Jackman علاجاً للمرة الثالثة، خلال عام واحد، بسبب سرطان الجلد.

وقد صرّح المتحدّث الرسمي باسم نجم هوليوود بأنه عولج مجدّداً من سرطان الخلايا القاعدية، مشيراً إلى أن صحته جيدة.

Hugh أصيب للمرة الأولى بسرطان الخلايا القاعدية في نوفمبر من عام 2013، فيما أصيب للمرة الثانية في شهر مايو الماضي. وفي كلتا المرّتين، أزال الورم من أنفه.

وكان الممثل حينها قد نصح معجبيه بعد تشخيص إصابته بسرطان الخلايا القاعدية بضرورة حماية أنفسهم من السرطان بوضع مستحضر واقٍ من الشمس.

يُذكر أنّ Hugh Jackman كان قد صرّح، بعد الانتهاء من جلسات العلاج، بأنه شخص واقعيّ جداً بشأن المستقبل، وهو لا يستبعد مهاجمة المرض له خلال الفترة المقبلة، في إشارة منه إلى أنه لم يشفَ منه تماماً، في الوقت الذي عبّر عن تفاؤله بشأن شفائه، لأنه يخضع لفحوصات دوريّة، ويحرص على وقاية نفسه طوال الوقت.