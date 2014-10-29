Keanu Reeves مجدداً تحت جناح المنتج Lorenzo di Bonaventura

أعلن الممثل Keanu Reeves الذي يبدأ غداً عرض فيلمه الجديد John Wick في الصالات العربية، أنه وقّع عقد مع شركتي Lotus Entertainment و Bonaventura Pictures لتأدية دور البطولة في فيلم يجمع بين التشويق والخيالي العلمي بعنوان Replicas. هذا العقد يعني الكثير للممثل الذي عاد تدريجياً الى الشاشة الكبيرة منذ عام من خلال فيلمي 47 Ronin و Man of Tai Chi، علماً أنه سبق وتعاون مع المنتج Lorenzo di Bonaventura من خلال ثلاثية أفلام The Matrix. يذكر أن فيلم Replicas ستتولّى إخراجه Tanya Wexler وسيكتب له السيناريو Chad St. Johnson. أما حالياً فينكب المنتج Bonaventura على بيع الفيلم في سوق الـ American Film Market على أمل أن يبدأ تصويره في الربيع المقبل.