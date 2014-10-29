شيرين تعلق على قرار حبسها وفنان شاب يشمت بها

بعد الحكم بحبس المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ستة أشهر، حاولنا الاتصال بها كثيراً للتعقيب على الحكم وما هي الخطوات التالية التي ستقوم بها، إلا أنها قامت بإغلاق هاتفها للتهرّب من الرد على أسئلة الصحفيين، واكتفت بإصدار بيان صحفي لتضع حداً للشائعات التي تلت الحكم وجاء في البيان:" بخصوص قضية الفنان شريف منير والفنانة شيرين عبد الوهاب تم حكم محكمة أول درجة بالحبس ست شهور وتم تقديم استئناف للحكم من قبل محامي الفنانة، وسيتم تحديد موعد لإعادة جلسات المحاكمة علماً بأن الفنانة شيرين موجودة في القاهرة وتواصل التحضيرات لأعمالها الفنية القادمة ولم تغادر مصر، ولا يوجد أي قرار بمنعها من السفر كما تناولت بعض المواقع. ومع احترام الفنانة لكافة أحكام القضاء المصري الجليل ترجو من بعض المواقع والصحف الإلكترونية تحري الحقيقة في نشر الأخبار كما ترجو من جمهورها ومحبيها في كل الدول العربية الابتعاد عن الإساءة للفنان شريف منير".

في السياق نفسه قال شريف منير في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنه لا يريد التعقيب على أي قضية متعلقة بالقضاء المصري لأنه عندما لجأ إليه كان على ثقة بعدله ونزاهته، لذا فالقضية لا تزال موجودة في المحكمة في يد القضاء المصري.

من جهة ثانية، هاجم متسابق "أراب أيدول" في موسمه الثاني المغربي شفيق نيبو شيرين، وكتب عبارات شامته، وقال إنه كان يغني وشيرين تغني خلفه في الكورال إلا أن لجنة التحكيم هاجمته وشيرين أيضا أنكرته بعد ذلك، وعقب الحكم بحبس شيرين علق شفيق عبر فيس بوك قائلاً" لأول مرة سأكتب شيئاً عن شيرين عبد الوهاب ... الكل يعرف جمعتني بها الصدفة والصداقة والعشرة قبل احترافها الغناء من خلال طليقها الموزع مدحت خميس وشاء القدر أن يسرقني ويقطع رزقي نقيب المهن الموسيقية المصرية المرحوم حسن أبو السعود".

وأكمل شفيق: "شيرين وجدت من يتبناها ومرت أكثر من سنة جمعتنا الصدفة باللقاء في بيروت ... سعدت بنجاحها مباركا لكنها أنكرتني... سنين طويلة واعتزال وعودة وانتقام وخططت لاهانتي".

وأضاف نيبو : "رغم ذلك قدرة الخالق أقوى، تضامن معي الوطن العربي وفاجأتهم بالأدلة فصمت الإعلام المشرقي ومحت MBC من اليوتيوب حلقة شيرين وفقرتها عني مع وفاء الكيلاني التي صدمتها وأسكتها بعد فقرة من النكران والسخرية والكذب".

وأنهى نيبو كلامه معلقا على قرار حبس شيرين وقال: "لكن انتقام السماء فإن الله يمهل ولا يهمل .. طُردت من تطوان طرد السخط والآن مصر هي التي سجنتها .. اللهم لا شماتة .. وذلك البرنامج للمواهب فشل باستحقاق عدم المتابعة بالمغرب .. لكل فرعون يوم يُنسف فيه".