مجدداً...بيل كوسبي متّهم بالاعتداء الجنسي

تهمة جديدة بالاعتداء الجنسي وجّهت إلى الممثل الشهير Bill Cosby، من قبل سيّدة، أكّدت أنه تحرّش بها، عندما كانت في سنّ المراهقة.

وقد أكدت Barbara Bowman، التي تبلغ 47 عاماً اليوم، أنّ الممثل اعتدى عليها جنسياً حين كانت في سنّ المراهقة، وذكرت أنه استغلّ مركزه ليتلاعب بها كونها تريد أن تكون ممثلة .

وأشارت الضحية إلى أنّها اغتصبت وخدّرت من قبل Cosby، الذي وصفته بالوحش، معربة عن أملها في ألا يسكت كلّ من تعرض للاعتداء الجنسي، كون الطرف الآخر مشهوراً وغنياً ولديه القوة.

وأفادت Barbara بأنّها تعرّفت إلى Cosby حين كانت في الـ17 من عمرها، حيث طلب منها أن تعتبره مثل والدها.

يُذكر أنّ Bill Cosby، البالغ من العمر 77 عاماً، كان قد اتّهم سابقاً بالاعتداء الجنسيّ على Andrea Constand، في عام 2006.