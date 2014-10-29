بالصور والتفاصيل: هذه هي رحلة صعود بيرين سات إلى القمة

في سنوات قليلة، حققت الممثلة التركية بيرين سات، الشهيرة بسمر في "العشق الممنوع"، نجاحاً لافتاً ومثيراً للتقدير المحلي والعالمي كممثلة وكإنسانة وكامرأة انتزعت حب واحترام الملايين بمواقفها الإنسانية تجاه الفئات المهمشة والأقل حظاً، ولتصدّرها حملات جمع التبرعات لمعالجة أطفال السرطان في تركيا، وتضامنها الأخير مع ضحايا كارثة منجم سوما وعائلاتهم وإطلاقها دعوة التبرع لعائلات الضحايا لتوفير حياة كريمة تعوضهم فقدان معيليهم الوحيدين وسندهم في الحياة، وأخيراً معارضتها الكبيرة لحرب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بنشرها صورة تقول فيها: "أوقفوا الحرب". حاولت "سيدتي التركية" بهذا التحقيق أن تلخص لكم رحلة صعودها الذكية للقمة والحب والسعادة قبل أن تتزوج وتقول لعريسها المغني كينان دوغلو: «نعم- evet» على طاولة الزواج في 29 يوليو (تموز) 2014

من هي بيرين سات التي شغلت الملايين حول العالم؟ بيرين سات من مواليد أنقرة 26 فبراير (شباط) 1984، والدها حارس المرمى الشهير السابق حسين أفني سات، ووالدتها إيلا امرأة مهتمة بالتربية والتعليم، ولها شقيق واحد يكبرها بسنوات يدعى: جيم سات. عاشت مع والدتها طوال الوقت، وقبل تخرجها من جامعة أنقرة بفترة قليلة، صدمت عائلتها وأصدقاءها بقرارها المشاركة ببرنامج الهواة «نجوم تركيا» عام 2003.

فاجأت بيرين سات الملايين بمن فيهم عائلتها بتخطيها كافة مراحل البرنامج بنجاح، حاصدة أعلى نسبة تصويت بتاريخ البرنامج لصالحها. فاحتلّت المركز الثاني متفوّقة على صديقها آنجين أكيوريك الشهير بـ كريم الذي تعرفت عليه لأول مرة في كواليس البرنامج، وأصبحا صديقين مقربين بعد ذلك، وجمعهما القدر في أواخر عام 2011 لأول مرة معاً فنياً ببطولتهما المشتركة للمسلسل الاجتماعي الشهير «فاطمة»، الذي يناقش قضية الاغتصاب من وجهة نظر نسوية أكثر عدالة وتحرراً من الوجهات المطروحة سابقاً درامياً في تركيا.

"حكاية سمر" أول مسلسل لها

نجاحها الجماهيري الكبير في البرنامج وحب الأتراك المتزايد لها رشّحاها للتمثيل. فانهالت عليها العروض من كل جانب. واختارت منها في مطلع عام 2014 مسلسل «حب في المنفى»، المعروف عربياً باسم «حكاية سمر»، لتكون بأول أعمالها الدرامية بطلة أولى مطلقة أمام الممثل والمغني والمخرج الشهير محسن قرمزي غول الذي تحمس لها أيضاً، ولم يفضّل عليها ممثلة محترفة. ومنذ ذاك العمل، لم ترتح إطلاقاً، وواصلت العمل في التمثيل طيلة 10 سنوات كاملة، من عام 2004 لغاية منتصف 2014، لم تبتعد إطلاقاً عن الشاشة سواء كممثلة أو كنجمة إعلانات مطلوبة بشدة من كافة الشركات التركية والعالمية.

بعد نجاح هذا العمل بشدة في تركيا، قدمت بيرين سات مسلسلها الثاني «تذكر يا عزيزي»، المعروف عربياً باسم «ياسمين»، مع الممثل الشهير جانسل ألتشين الذي حقق نجاحاً مميزاً أيضاً. .

ما سر نجاح بيرين سات في الوصول إلى قمة النجومية؟

أثارت الصحافة التركية تساؤلات عدة حول سر نجاح بيرين سات في رحلة صعودها الذكية لقمة النجاح خلال 10 سنوات فقط، بينما هناك ممثلات أكاديميات ومشهورات لم يصلن إلى نصف نجوميتها أو أجرها. لكن مقالات النقاد عنها كشفت تمتعها بشخصية قوية، طموحة وذكية، أطلقتها بقوة في عالم الفن خطوة خطوة، نحو القمة، وما ساعدها في كسب محبة وإعجاب الملايين وبالأخص فئة الشباب والفتيات تمتعها بجمال أنثوي ناعم، وأناقة لافتة، وصوت دافىء، ما هيأها لتكون بسنوات قليلة ممثلة صف أول في السينما والدراما التركية.

1 الحب الأول

عاشت بيرين سات عدة علاقات عاطفية حقيقية لم تكتمل خيوطها لتؤدي بها إلى الزواج، وأول حب حقيقي في حياتها شعرت به مبكراً تجاه صديق طفولتها الطالب الجامعي الرياضي إيفي غوراي الذي شجعها على المشاركة في برنامج «نجوم تركيا»، وكان أول من أعطاها دروساً في رياضة التنس، وكان رقيقاً بالتعامل معها، لكنه توفي بحادث سيارة قبل أن يراها ممثلة مشهورة عن عمر يناهز الـ19 عاماً. ومازالت تذكره لليوم، وفي كل عام، بمناسبة ذكرى رحيله، تضع صوراً له وتكتب له أجمل العبارات على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي: «تويتر» و«إنستغرام» ولم يبدِ حبيبها الحالي المغني التركي كينان دوغلو قبل زواجه منها أي غيرة أو اعتراض لتقديره لوفائها لذكرى حبيبها وصديق طفولتها الأول.

ومازالت عائلته مقربة جداً من بيرين سات؛ لحرصها على التواصل الدائم معهم مهما كانت مشغولة أو مرتبطة مهنياً.

2 يحيى حب حياتها الثاني

حبها الثاني الحقيقي عاشته بقوة مع الممثل التركي الوسيم بولنت آينال الشهير بيحيى في «سنوات الضياع». لكنهما، بعد سنوات من الحب، انفصلا عام 2009 خلال تصويرها وعرضها مسلسلها الرومانسي «العشق الممنوع»، وقيل إن طموحها الفني الكبير قد يكون أحد أسباب انفصالهما لتعجّل بولنت الزواج وتكوين أسرة. بينما هي أرادت أن تحقق نفسها كممثلة قبل ذلك، وسبقتها إلى حب بولنت آينال زميلتها توبا بيوكستون الشهيرة بلميس، كما تداولت الصحافة التركية بعد زواج بيرين سات من خطيبها كينان دوغلو، أنهما الإثنتان أحبتا الممثل بولنت آينال، كما اختارتا عقد قرانهما خارج تركيا في شهر يوليو (تموز) ذاته، فتوبا بيوكستون تزوجت زميلها الممثل أونور صيلاك قبل ثلاث سنوات في 28 تموز في باريس، وبيرين سات تزوجت خطيبها المغني كينان دوغلو قبل هذا التاريخ بيوم واحد مساء 27 تموز في لوس أنجلوس في أميركا، لكنها أفرجت عن صور حفل زفافها للإعلام ثاني أيام عيد الفطر المبارك 29 تموز 2014.

3 حب بيرين الثالث

أما حب بيرين الثالث فعاشته لفترة قصيرة مع المخرج والممثل التركي ليفانت سيمرجي، حيث لم يستمر طويلاً، وكان فارق العمر بينهما كبيراً، وكان ليفانت نادراً ما يحب إظهار علاقتهما العاطفية للعلن، وإن حصل كان يخفي وجهه عن عدسات الباباراتزي ما كان يثير استياء بيرين سات التي قيل إنها هي من اتخذت قرار إنهاء علاقتهما العاطفية التي لم تستمر سوى لعامين فقط.

4 الحب الرابع

بعد انفصالها عن المخرج ليفانت سيمرجي بأشهر، وخلال تصويرها وعرضها مسلسلها «فاطمة»، تعرفت بيرين على المصور الفوتوغرافي الفرنسي سيزار خلال رحلة استجمام مع صديقتها الممثلة بيلتشم بيلجين إلى باريس، وتبادلا الإعجاب، وزارها في اسطنبول. لكنّ علاقتهما لم تستمر سوى لأسابيع قليلة. فانفصلت عنه في نهاية شهر فبراير (شباط) عام 2012 قبل انتهاء الموسم الثاني من مسلسلها الشهير «فاطمة».

5 حب حياتها الخامس والأخير

في مطلع عام 2012، وبعد انفصالها بأسابيع عن حبيبها الفرنسي سيزار، تعرفت بيرين في إحدى المناسبات على مغني البوب والروك التركي كينان دوغلو، وصارا يتواجدان معاً بشكل دائم في كافة الحفلات والمناسبات العامة، ويخرجان معاً في نزهات خاصة بانتظام، وبديا معاً بكامل تفاهمهما وسعادتهما حتى صار يرافقها لمتابعة كواليس تصوير مسلسلها «فاطمة»، مشجعاً إياها على المضي قدماً في طريق طموحها الفني، خاصةً وأنه لا يقل عنها نجاحاً ونجومية، ووصفها مراراً للصحافة بأنها أجمل وأهم حدث ناعم دخل حياته.

زواج بيرين وكينان

تزوج المغني التركي كينان دوغلو (40 عاماً) والممثلة بيرين سات(30 عاماً)، بحفل زفاف رومانسي بسيط وبسرية تامة بعيداً من الإعلام، في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، على شاطىء ماليبو في حديقة فيللتهما البحرية الخاصة التي اشتراها كينان قبل فترة من زواجهما بعد علاقة حب دامت عامين ونصف العام، الثلاثاء 29 يوليو (تموز). وتسرب عن أصدقائهما المقربين أنهما تزوجا بالفعل مساء 27 يوليو (تموز). لكنهما أفرجا عن صور زفافهما لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ثاني أيام العيد 29 يوليو (تموز)، وما يؤكد هذا الأمر عودة كيفانش تاتليتوغ إلى تركيا يوم 29 بعد حضوره حفل زفافهما الذي اقتصر حضوره على 30 شخصاً فقط، من عائلتيهما وبعض الأصدقاء المقربين جداً. وكان من بينهم الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند الذي عاد إلى تركيا بعد حضوره الحفل، وتمضيته إجازة طويلة في أميركا مع حبيبته باشاك ديزير امتدت لشهر، وصديقة بيرين الممثلة بيلتشيم بيلجين الشهيرة بدانة التي شهدت على عقد قرانهما، وسبقت بيرين بالحضور إلى أميركا لقضاء إجازة الصيف مع عائلتها ولحضور كورس تمثيل. كما كانت المساعدة الأولى للعروس في تحضيرات مراسم وتفاصيل حفل الزفاف التي استغرقت ثلاثة أسابيع، وحضرت المخرجة هلال سيرال والسيناريست أيجي يورنيتش وآخرون، ولم يحضر والدها حسين إفني سات الذي أعلن للإعلام اعتذاره عن حضوره جراء ارتباطه بعمله. وسرّب مصدر مقرب من بيرين سات استياءها من رد والدها، وبأنها لم توجه له دعوة أصلاً، وبالفعل لم يحضر، وعلاقة بيرين سات بوالدها باردة منذ فترة وهي عاشت الفترة الأخيرة مع والدتها إيلا، وتظهر دائماً معها ومع جدتها، ونادراً ما شوهدت مع والدها حتى في المناسبات العائلية.

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