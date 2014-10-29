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غوينيث بالترو تبعد طليقها كريس مارتن عن جينيفر لورانس

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الأربعاء 29-10-2014 14:36

بعد مرور 3 أشهر فقط على علاقة النجمة العالمية Jennifer Lawrence بالنجم Chris Martin، انفصل الثنائي بسبب زوجته السابقة Gwyneth Paltrow.

Jennifer، البالغة من العمر 24 عاماً، لم تشعر بالراحة مع Chris، البالغ من العمر 37عاماً، لأنه لا يريد أن يظهر علاقتهما بشكل رسمي.

فبعد أيام قليلة من موعد عشاء جمع النجم بزوجته السابقة وأمّ طفليه الممثلة Gwyneth ، أعربت Jennifer عن انزعاجها من إخفاء النجم الإنجليزي علاقته بها، في مقابل ظهوره العلني مع طليقته.

يُذكر أنّ Chris Martin، الذي انفصل عن زوجته Gwyneth Paltrow بطريقة راقية وهادئة، كان حريصاً على إبقاء علاقته بالنجمة Jennifer Lawrence بعيدة عن الأضواء، حيث كانا يتفاديان الظهور في الأماكن العامة والتقاط الصور سوياً.

 

 

 

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