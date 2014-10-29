لهذه الأسباب سيحلّ وائل جسار بدلاً من ميريام فارس في "آراب آيدول"

كان من المقرر أن تحل الفنانة ميريام فارس ضيفة في برنامج "آراب آيدول" في الحلقة المقبلة .هذا ما تمّ إعلانه جرياً على العادة حيث يعلن اسم الضيف الذي سيغني في الحلقة المقبلة قبل أسبوع .

ولكن فوجىء المشاهدون وجمهور ميريام فارس الذي بدأ يروج لظهورها المرتقب في "آراب آيدول" على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الضيف هو وائل جسار وليس ميريام فارس دون شرح الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير في الضيوف وفي اللحظة الأخيرة .

وقد علمت "سيدتي نت" من أحد المقربين من ميريام أن إدارة البرنامج رفضت طلبها بالتعريف عنها كـ " ملكة المسرح" قبل كل إطلالة لها خلال الحلقة أي يكون اللقب مرادفاً لها انطلاقاً من لقبها الشائع على مواقع التواصل الاجتماعي queen of the stage أي ملكة المسرح . وهذا الطلب أو الشرط رفضته إدارة البرنامج لأنه لم يسبق أن اشترط أحد الضيوف ذكر لقبه.

كما أن سياسة الإعداد والأسلوب المعتمدين بعيدان كلياً عن التفخيم وذكر الألقاب. ويبدو أن ميريام أصرت على طلبها في حين أصرت إدارة البرنامج على رفض هذا الشرط حتى لو كلفها الأمر الاستغناء عن ميريام كضيفة في الحلقة المقبلة والبحث بسرعة عن بديل لإعلان اسمه على الهواء . وهذا البديل هو وائل جسار الذي أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة .

وكانت ميريام فارس قد وقّعت عقداً مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" يتضمن عدة بنود أحدها الحلول ضيفة في إحدى حلقات برنامج "آراب آيدول".

ولكن في إصرارها على موقفها وشرطها الأخير للظهور في البرنامج فإنها قد قضت على أية فرصة للإطلالة في "آراب آيدول" أقله في هذا الموسم لأن ما تبقى من حلقات قد حجز ضيوفها بالكامل حيث ستحل إليسا ضيفة بعد وائل جسار ومن بعدها أعضاء لجنة التحكيم أي أحلام ووائل كفوري ونانسي عجرم وينتهي بعدها هذا الموسم.

ويبقى السؤال: هل سيؤثر ما حدث على علاقة ميريام فارس بـ"بلاتينوم ريكوردز" وهي إحدى شركات الـ ام بي سي؟ وهل ستبقى ميريام متمسكة بلقبها حتى لو كلفها الأمر عدم الظهور إطلاقاً عبر أكبر محطة وقناة عربية؟

وحتى ذلك الحين فإن جمهور ميريام فارس الغاضب هو وحده الكفيل بالرد على مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بردود الفعل تجاه تراجع الـ ام بي سي عن استقبال ميريام في "آراب آيدول" .

وائل جسار:لا علم لي بمشاركة ميريام فارس ببرنامج "اراب آيدول"

عن أسباب ظهوره المتكرر على شاشة ام بي سي، وما إذا كان يشي بسر ما، خصوصاً وأنه كان قد أطلّ قبل عدة أسابيع مع وفاء الكيلاني في برنامج "الحكم"، أكد جسار في دردشة مع "سيدتي نت"، قائلاً:"لا أسرار، وانا أطلّ دائماً على شاشة ام بي سي. و"آراب ايدول"و"الحكم" برنامجان يستضيفان النجوم.

وعن سبب استبداله بميريام فارس قال:"لا علم لي أنه كانت ستتم استضافة ميريام.عندما عرضت علي المشاركة وافقت لأنني أحب برنامج "آراب آيدول".هناك عقد تمّ التوقيع عليه لإطلالتي في البرنامج".

وعما إذا كان العمل المادي المغري سبباً إضافياً بقبوله المشاركة أجاب:" الحمد لله، المبلغ المادي جيد ولكن إطلالتي ليس لها علاقة بالمال فقط بل ليتابعني الجمهور. وفي الوقت نفسه أنا محسوب على هذه البرامج لأن معظم الأغنيات تكون لي".

وعما إذا كان من الممكن أن يتردد بالظهور لو أنه كان يعلم بانسحاب ميريام قال:"لو أنهم اتفقوا معها لما كانوا عرضوا المشاركة على غيرها."

وعن سبب تعصيبه، على غير عادته في "البرومو" الخاص ببرنامج "المتهم"، أجاب جسار"شاهدوا الحلقة وستعرفون السبب".