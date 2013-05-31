واشنطن تحقق في تقرير بشأن مقتل امرأة أمريكية في سوريا

كتب : رويترز منذ 9 دقائق

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إن الولايات المتحدة تحقق في تقرير بثته وسائل الإعلام الرسمية السورية بأن القوات الحكومية قتلت مؤخرا امرأة أمريكية خلال الحرب الدائرة في البلاد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن السلطات الأمريكية "أخذت علما بالواقعة".

ومضى يقول إن واشنطن تعمل من خلال بعثة جمهورية التشيك في سوريا على الحصول على مزيد من المعلومات.

وقال المسؤول "مثلما نفعل في جميع الحالات .. نعمل من خلال التشيك التي ترعى مصالحنا في سوريا للحصول على مزيد من المعلومات ونحن نقدر جهود بعثة التشيك في رعاية مواطنينا". وأضاف أن السلطات الأمريكية لا تستطيع التحدث أكثر من ذلك "لاعتبارات تتعلق بالخصوصية."

وأذاع التليفزيون الحكومي السوري، الأربعاء، ما قال إنه اسم امرأة أمريكية قتلت في محافظة إدلب، وكذلك اسم رجل قالت إنه مواطن بريطاني قتل في سوريا.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم اطلعوا على ما بث على الإنترنت من أن المرأة ربما تكون من سكان ميشيجان.

ولم يتوفر أي تأكيد مباشر بشأن حالتها كما لم تتوفر معلومات موثقة بشأن ملابسات وفاتها أو كيفية ذهابها إلى سوريا والسبب وراء ذلك.