غياب رونالدو وكاسياس عن مدريد في كأس الملك

(إفي): يغيب كريستيانو رونالدو وإيكر كاسياس وسرجيو راموس وتوني كروس ولوكا مودريتش عن اللقاء الذي سيخوضه فريقهم ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء أمام كورنيلا في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

كما يغيب معهم المدافع بيبي بسبب الإيقاف، ليسافر الملكي إلى برشلونة لمواجهة كورنيلا بدون ستة من أبرز لاعبيه الأساسيين، حيث يعول مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي على منح راحة للاعبيه الأساسيين.

وضم أنشيلوتي إلى قائمة لقاء الأربعاء لاعبين من فريق الرديف كاستيا مثل الحارس روبن يانييث، والمدافع خايمي سانشيز، ولاعبي الوسط ألبارو ميدران ولوكاس تورو، بجانب المهاجم راؤول دي توماس.

وتتضمن قائمة الملكي: كيلور نافاس، وفرناندو باتشيكو، وروبن يانييث، وداني كارباخال، وألبارو أربيلوا، ورافائيل فاران، وناتشو، وخايمي، ومارسيلو، وإيارامندي، وسامي خضيرة، وإيسكو، وجيمس رودريجز، وألبارو ميدران، ولوكاس تورو، وراؤول دي توماس، وكريم بنزيمة، وخابيير هيرنانديز "تشيتشاريتو".