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اندلاع حريق في مستشفى سوهاج التعليمي

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اندلاع حريق في مستشفى سوهاج التعليمي اندلاع حريق في مستشفى سوهاج التعليمي

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

قالت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إن حريقا شب داخل مستشفى سوهاج التعليمي إثر انفجار كابل كهربائي داخل غرفة العمليات، ما أدى إلى الحريق مع وجود إسطوانات أوكسجين داخل المستشفى.

وأوضحت الوزارة أنه كان يوجد بالمستشفى 150 مريضا، وتم إخلاء المستشفى من المرضى خوفا على أرواحهم.

وأشارت إلى أنه تم توزيع المرضى إلى مستشفيات جامعة سوهاج، سوهاج العام وإخميم، مؤكدة عدم وقوع أي إصابة بسبب اندلاع الحريق.

وأضافت أنه تم إرسال 35 سيارة إسعاف لنقل الحالات وجارٍ معرفة بيانات الحالات التي تم نقلها.

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