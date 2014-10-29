أنشيلوتي: من المستحيل إغلاق فم رئيس الفيفا

(إفي): رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يوم الأربعاء على تصريحات جوزيف بلاتر، الذي أكد بأن مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم هو الأحق بالكرة الذهبية، مؤكدا أنه "من المستحيل إغلاق فم رئيس الفيفا".

مبديا اقتناعه بأن الأجدر بجائزة الأفضل في العالم هو لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأجاب أنشيلوتي ردا على سؤال عن رأيه في تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلا "يدهشني ما يفعله، لكن ماذا علينا أن نصنع، من المستحيل إغلاق فم رئيس الفيفا".

ولا يشارك أنشيلوتي بلاتر الرأي حول أن نوير هو الأحق بجائزة الكرة الذهبية، وأشار إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطل دوري الأبطال الأوروبي وكأس الملك، يسبق الجميع في السباق نحو الجائزة.

ويرى أنشيلوتي أن "الكرة الذهبية قضية يتم تداولها قبل إعلان الفائز بها بعدة أشهر، لكن هذا العام لا يوجد الكثير للتفكير بشأنه"

"لأن كريستيانو لو كان بجانبه العام الماضي لاعبون آخرون مثل ميسي وريبيري، فبالألقاب المهمة التي فاز بها مع ريال مدريد والأهداف الغزيرة التي أحرزها، لا يوجد شك في أنه سيفوز بالجائزة. لذا فتصريحات بلاتر ليست ذات مدلول كبير".

يشار إلى أن أنشيلوتي مرشح للحصول على جائزة أفضل مدرب، وربما يصبح فوزه بها محل شك بعد رده على تصريحات بلاتر.

وقال أنشيلوتي "أشعر بالفخر لهذا الترشح وآمل في الفوز بها، لكنني نلت بالفعل الجائزة الكبرى عبر الفوز ببطولة دوري الأبطال. لدي نسخة صغيرة في المنزل والكبيرة في البرنابيو. إذا فزت بجائزة أخرى سيكون علي توسيع دولاب الجوائز بالمنزل".

وقال رئيس الفيفا يوم الثلاثاء إن قرار منح المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية كأفضل لاعب في مونديال البرازيل 2014 "غير صائب".

وكان بلاتر قد أقر في عدة مناسبات بان حارس منتخب المانشافت المتوج باللقب العالمي، مانويل نوير، كان الأحق بالكرة الذهبية.