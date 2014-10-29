منظمات عمالية بالمغرب تعلن نجاح الإضراب العام بنسبة 83.7%

نفذت الطبقة العاملة المغربية فى جو من المسؤولية والحماس والوعى قرار الإضراب الوطنى العام,الذى دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث:الاتحاد المغربى للشغل,الكونفدرالية الديمقراطية للشغل,والفدرالية الديمقراطية للشغل.

وجاء فى نص البيان التى أصدرته النقابيات الثلاث اليوم أنه رغم الاستفزازت الإدارية,ومحاولات تغليظ الرأى العام الوطنى والعمالى من طرف جهات حكومية فى محاولات يائسة منها لعرقلة الإضراب.