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منظمات عمالية بالمغرب تعلن نجاح الإضراب العام بنسبة 83.7%

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منظمات عمالية بالمغرب تعلن نجاح الإضراب العام بنسبة 83.7% منظمات عمالية بالمغرب تعلن نجاح الإضراب العام بنسبة 83.7%

نفذت الطبقة العاملة المغربية فى جو من المسؤولية والحماس والوعى قرار الإضراب الوطنى العام,الذى دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث:الاتحاد المغربى للشغل,الكونفدرالية الديمقراطية للشغل,والفدرالية الديمقراطية للشغل.

وجاء فى نص البيان التى أصدرته النقابيات الثلاث اليوم أنه رغم الاستفزازت الإدارية,ومحاولات تغليظ الرأى العام الوطنى والعمالى من طرف جهات حكومية فى محاولات يائسة منها لعرقلة الإضراب.

وحسب التقارير والنتائج الأولية التى وردت على اللجنة الوطنية للإضراب,فقد تم تنفيذ الإضراب الوطنى العام بنجاح كبير وباهر فى كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية,وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية وذلك بنسبة 83.7%.

وأشار البيان أن فى مدن الدار البيضاء(المحمدية,برشيد,وبن سليمان)انخرطت الطبقة العاملة المغربية بكثافة فى الإضراب,حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة وفى كل مكونات النسيج الأقتصادى,النقل بكل أصنافه,الإدارات العمومية,البنوك,البريد والمواصلات,وكل مرافق ميناء الدار البيضاء.

 

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