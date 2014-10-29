أهالى الباجور بالمنوفية يطالبون بإعادة فتح طريق أغلقه مجلس المدينة

تقدم العشرات من أهالى مدينة الباجور بشكوى للمهندس طارق الوراقى رئيس مجلس مدينة الباجور لتضررهم من إغلاق شارع صلاح سالم بمطلع الكوبرى العلوى بالمدينة وتحويل الشارع لموقف سيارات بعد إغلاقه وصعوبة وصول سيارات الإسعاف والمطافىء والتنقل بالمنطقة.

وأكد محمد لطفى رئيس المجلس المحلى للشباب بمدينة الباجور أن اعضاء الجمعية العمومية لمشروع محاكاة المجالس المحلية اجتمعوا مع رئيس مجلس مدينة الباجور ونقلوا شكاوى الأهالى ومطالبهم بإعادة فتح شارع صلاح سالم بمدخل الكوبرى العلوى بمدينة الباجور بعد إغلاقه بالحواجز الخرسانية.

وأكد لطفى أن نقل شكوى أهالى المدينة ، مشيراً إلى أن الشارع تحول لموقف سيارات أصحاب المحلات والكافتريات بعدما تم إغلاقه بالاضافة إلى عدم تمكين دخول عربات الاسعاف والمطافي بشكل سريع للمنطقة والمنظر السئ.

وأكد لطفى أنه نقل لرئيس المدينة غضب الأهالي الذي وعد بالنظر فى الأمر معللاً ان إغلاق الشارع جزء من إعادة التخطيط المرورى للمدينة ومنع سير سيارات عكس الاتجاه بالشارع القديم.