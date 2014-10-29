تجديد حبس سيدة بتهم النصب والاستيلاء على 10 مليون جنيه من مواطنين بالأقصر 15 يوم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس سيدة متهمة بالنصب والاستيلاء علي 10 مليون جنيه من مواطنين بعد إيهامهم بتنفيذ مشروع ضخم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء منتصر أبو زيد، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط “مني. ا. أ” -47 سنة- مقيمة ناحية القرنة، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال علي المواطنين، والاستيلاء علي مبلغ 10 مليون جنيه بعد ورود عدة بلاغات الي قسم الشرطة تتهم السيدة بالاستيلاء علي مبالغ مالية من المواطنين بعد إقناعهم بسعيها لإنشاء مشروع ضخم .