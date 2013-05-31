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"فهمي" يعود من البحرين بعد مشاركته في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى

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"فهمي" يعود من البحرين بعد مشاركته في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى "فهمي" يعود من البحرين بعد مشاركته في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى

كتب : حسن حسين الخميس 30-05-2013 23:15

عاد إلى القاهرة، مساء اليوم، وفد برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى عقب مشاركته في المؤتمر السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة خلال اليومين الماضيين.

وأكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والذي وصل على متن طائرة خطوط الخليج القادمة من البحرين خلال المؤتمر، أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن مصر في إطار سياساتها الجارية المنفتحة على كل دول العالم، دون استثناء تضع نصب عينيها ثوابت راسخة للأمن القومي المتبادلة بينها وبين شتى العواصم الخليجية والعربية والإسلامية.

وأضاف «فهمي»، أن أي تقارب قد ينشأ بين مصر الثورة وأي دولة لا يمكن أن يكون خروجا عن محددات الأمن القومي المصري أو الخليجي أو العربي، ولا يخرج عن سياسات قومية التزمت مصر بتطبيقها في إطار منظومة واحدة تقوم على الولاءات والانتماءات المصرية ديناً وعروبة وإنسانية، وجميع تلك الأمور عكستها تصريحات واضحة وقوية وحاسمة من جانب الرئيس محمد مرسي.

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