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الحوثيون يسيطرون على مديرية الرضمة بمحافظة إب اليمنية بعد قتال مع القبائل

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الحوثيون يسيطرون على مديرية الرضمة بمحافظة إب اليمنية بعد قتال مع القبائل الحوثيون يسيطرون على مديرية الرضمة بمحافظة إب اليمنية بعد قتال مع القبائل

ارشيفية

سيطرت ميليشيات جماعة أنصار الله الحوثيين على مديرية الرضمة بمحافظة إب وسط اليمن بعد قتال مع مسلحى القبائل منذ أمس أسفرت عن مقتل 17 من الجانبين بينهم 7 من الحوثيين.

وأوضحت مصادر قبلية فى المدينة – في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء- أن الحوثيين استولوا اليوم على حصن أنسب المطل على مركز المدينة ويتحصن فيه مقاتلو القبائل بزعامة الشيخ عبد الواحد الدعام الذى يقودهم رفضا لتواجد الحوثيين فى المنطقة.

وانتشرت ميليشيات الحوثيين فى المنطقة عقب الاستيلاء عليها بعد وصول تعزيزات كبيرة من مديرية يريم بالمحافظة عبر طريق صنعاء- عدن الذى يفرض الحوثيون سيطرتهم عليه وهو يصل أيضا إلى مدخل الرضمة من الناحية الشمالية .

أ ش أ

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