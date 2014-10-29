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النائب العام يشكل لجنة طبية للتحقيق في وفاة طالب هندسة داخل جامعة القاهرة

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النائب العام يشكل لجنة طبية للتحقيق في وفاة طالب هندسة داخل جامعة القاهرة النائب العام يشكل لجنة طبية للتحقيق في وفاة طالب هندسة داخل جامعة القاهرة

 

النائب العام

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، تشكيل لجنة خماسية لعرض تقارير الطب الشرعي وتقارير اللجنة الثلاثية حول وفاة محمد رضا، طالب كلية الهندسة جامعة القاهرة، الذي لقي مصرعه بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، أثناء الاشتباكات التي شهدتها جامعة القاهرة بين الطلاب وقوات الأمن.

وتتكون اللجنة الخماسية من كبار أطباء مصلحة الطب الشرعي، وأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بجامعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تلقت طلبا في مارس الماضي، من محاميي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بصفتهم وكلاء عن أسرة المجني عليه، في القضية رقم 8272 لسنة 2013 إداري قسم الجيزة، لندب لجنة ثلاثية من كبار أساتذة كلية الطب بجامعة القاهرة لعرض تقارير الطب الشرعي المبدئي والنهائي عليهم.

وأودعت اللجنة الثلاثية تقريرها في أول أكتوبر الجاري واستخلصت رأيها الاستشاري النهائي في أن إصابة الطالب محمد رضا جائزة الحدوث من ضارب يقف خارج أسوار كلية الهندسة.

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