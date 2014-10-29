قصة امرأة فائقة الأنوثة في عطر ARLESIENNE من لوكسيتان

في جو رومنسي معطّر برائحة الأزهار الفرنسية، استقبلنا وفد لوكسيتان الكريم في قصر ليندا سيرسوك في بيروت وتحديداً في الاشرفيّة، ووسط حضور أنيق من عالم الصحافة، تعرفنا على مجموعة لوكسيتان الجديدة من ضمنها أو دو تواليت ARLESIENNE المستوحى مع المجموعة من قصة الشعب المميّز الذي يعيش في Arle في فرنسا. فماذ عن جديد هذه المجموعة تابعي هنا لتعرفي المزيد :

ARLESIENNE - امرأة آرل : هذه المرأة متجذرة في الجنوب حتى أنها ترتبط به أكثر من ارتباطها بمؤسسة لوكسيتان. فطباعها الراسخة في هذه الأرض، وفي حجارة منطقة آرل، هي التي أشعلت رغبة لوكسيتان في ابتكار هذا العطر الذي يحمل توقيع بروفانس من دون أي منازع. ذلك أن امرأة آرل لا تشبه أي امرأة أخرى على سطح الأرض. فهي تحثّ على الشعور بالابتكار وتلهم الفنانين على غرار فان غوغ، وبيكاسو، وليو ليللي، وميسترال، وبيزيه، وغيرهم. إنها البطلة الصامتة الغائبة لمسرحية من ثلاثة أجزاء من تأليف دوديه، حيث يأتي على ذكرها دائماً من دون أن تظهر ولو لمرّة واحدة.

العطر - أو دو تواليت للنساء

حين تتوارى هذه المرأة عن الأنظار، تخلّف وراءها أثراً مميّزاً، إذ تستطيعون سماع حفيف نسيج فستانها، وشمّ رائحة عطر جديد تتركه عندما تغيب. إنها ثلاثة روائح، تعبر كل واحدة عن طبع من طباعها بعدما انصهرت معاً: تقلّب الزعفران، وعذوبة الورد، وغموض البنفسج.

نفحات شاعرية: تبعث النفحات العليا بباقة من الألوان وفرح الحياة، فيما زهرة الزعفران المشرقة والثمينة تطلق في أوج تفتّحها نفحات شاعرية وفلفلية وتابلية. ثم يُكشف النقاب في قلب العطر عن زهرة غراس الأنيقة التي يصعب إخضاعها، مطعّمة بقليل من طرابين زنبق الوادي. في حين يشرد البنفسج قليلاً ليستقر في أحضان خشب أشجار التنوب الشاعري.

المكوّنات الأساسية: ورد غراس، والبنفسج من بروفانس

العائلة العطرية: زهرية

من أجل إرضاء رغباتك كافة، أطلقت لوكسيتان العنان لمخيّلتها، لتصوّر امرأة تتمتع بمزايا امرأة آرل كلها:

جمالها خلاب يأسر القلوب والألباب، بشرتها ناعمة كالحرير، تفوح من يديها رائحة عطرة، ولا يمكن مقاومة شفتيها. هذه المجموعة صُنعت خصيصاً لك يا عزيزتي.

المنتجات الدائمة:

زيت الجسم 75 مل - كريم الاستحمام 250 مل - حليب الجمال 250 مل - كريم اليدين الحريرتين 30 مل - صابون معطّر 50 غ.

منتجات المجموعة المحدودة:

رذاذ الشعر 50 مل - بودرة التجميل 9 غ - غلوس الشفاه 12 مل - عطر صلب 10 غ - شمعة معطّرة 140 غ.