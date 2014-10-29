أفضل تغذية لشعرك مع شامبو Elvive المغذي بالزيت

حين يتعلق الأمر بنوع الشعر، لا مكان للمساواة بين النساء! لكل منا نوع شعرها الخاص، ومعاناتها الخاصة أيضاً، سواء من جفاف الشعر وتقصفه أم من تزييت الشعر وضعفه. وهنالك الكثير من الحلول التي تدعي ملاءمتها لمختلف أنواع الشعر، إلا أن الاكتشاف الذي تقدمه مجموعة "لوريال باريس" اليوم يختلف عن أي مستحضر آخر للعناية بالشعر. من خلال خبرتها الطويلة في عالم الزيوت المغذية، عملت مختبرات "لوريال باريس" على تحقيق هدف طموحٍ للغاية، وهو تحقيق حلم المرأة العربية في الحصول على شعر ساحر، وذلك من خلال مستحضرات Elvive، الشامبو المغذي الأول في العالم والمدعم بستة زيوت غنية. وقد كشفت "لوريال" عن هذه المجموعة من الشامبو المغذي (والتي ستشهد إطلاق مستحضرات جديدة أيضاً) مؤخراً، وذلك بعد فترة قصيرة من إطلاق بديل الزيت المغذي للشعر من Elvive، والذي جمع بين زيت الأرجان ومادة الكيراتين الزيتي، للحصول على تغذية قل نظيرها.

تعليقاً على هذه المجموعة، تقول المتحدثة الرسمية لدى لوريال باريس الفنانة والإعلامية أروى: "كعادتها تقدم لنا لوريال باريس كل ما نحتاج له لكي يبدو شعرنا في أجمل طلة والأمر سيان مع هذه المجموعة. شعري يبدو مشرقاً ورائع الملمس كل مرة استعمل فيها شامبو Elvive المغذي بالزيت، وبصراحة لا يمكنني الإستغناء عن هذه المجموعة بعد اليوم".

لطالما لعب الزيت بأنواعه دوراً هاماً في تقاليد الجمال العربية على مر العصور، ويتابع الشامبو المغذي الجديد من "لوريال" هذا التقليد من خلال المزج بين المزايا الرائعة لستة من أنواع زيت الأزهار النادرة، ليمثل رفيقاً مثالياً لنوعين أساسيين من الشعر، وهما الشعر الطبيعي الذي يميل للجفاف، والشعر الجاف والجاف جداً. يميل الشعر الطبيعي للجفاف في الغالب، وهو ما يفقده رونقه ونضارته، اللذين لا يمكن استعادتهما دون العناية بالشعر من الجذور وتغذية فروة الرأس. يتعامل الشامبو المغذي الجديد مع هذا النوع من الشعر من خلال تغذية ألياف الشعر بدءاً من فروة الرأس، ممن ثم الامتزاج مع الشعر وتغذيته ومنحه الحيوية والصحة.

أما الشعر الجاف والجاف جداً فيكون في الغالب قاسياً وصعب التسريح، ويتطلب علاجاً مماثلاً للشعر الطبيعي، بدءاً من الجذور وفروة الرأس. يتعزز مفعول هذا المستحضر الجديد من خلال زيوت الأزهار النادرة، وهو يغذي الشعر الجاف بعناية فائقة بدءاً من فروة الرأس، ويمتزج بالشعرات ليمنحها الصحة والنضارة واللمعان.

يستخدم الشامبو الجديد على الشعر الرطب، ثم تفرك فروة الرأس بلطف قبل أن يُغسل الشعر بالماء، وذلك للاستفادة القصوى من المواد المغذية اللطيفة والبنية الناعمة للشامبو. ومع الاستخدام اليومي ستشعرين بشعرك وقد اكتسى بالصحة والجمال والإشراق، وفي الواقع، ستستمر النعومة التي تترافق مع التغذية الصحية للشعر لأكثر من 48 ساعة!

وتتميز هذه المجموعة الجديدة من مستحضرات العناية بالشعر عن جميع المستحضرات الأخرى من خلال ملاءمتها لمشاكل الشعر المحددة وتقديمها تغذية صحية للشعر لا مثيل لها. بالإضافة إلى الشامبو، تشمل المجموعة بلسم الشعر الزيتي المغذي والماسك والزيت المغذي للشعر الجاف.

احصلي على أفضل النتائج وأضيفي إلى الجمال الطبيعي الأخاذ لشعرك مع شامبو Elvive المغذي بالزيت من "لوريال باريس".