هل مكياج" أخصمك آه" هو سبب نجاح كليب نانسي "يلا"؟

اعتمدت نانسي عجرم في الكليب الأخير "يلا" إطلالات مختلفة. إذ أن الشعر القصير منحها نظرة شابة وعصرية، في حين أن الشعر الطويل المجعد والمكياج القوي سلط الضوء على شخصية أخرى لنانسي. إنها ليست المرة الأولى التي تطل فيها نانسي عجرم بهذا المكياج، وتحديداً في كليبها " أخصمك آه" الذي نال أيضاً نسبة مشاهدة عالية. ربما لأن جمهور نانسي أصبح ينتظرها بإطلالات ناضجة تبرزها بشكل جذاب. لكن، لا يمكننا أن ننكر أن الإطلالة الشابة بالمكياج الناعم والشعر القصير عكست شخصية فريدة تتميز بها هذه النجمة التي تجمع بين الجاذبية والكلاسيكية من جهة والنعومة العصرية من جهة أخرى.

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إطلالة شابة وعصرية على طريقة نانسي عجرم

استخدمت نانسي عجرم الشعر المستعار القصير، لكنها حاولت تسريحه بعدة طرق، وأضافت الاكسسوارات المناسبة لكل تسريحة، مثل الاكسسوارات المصنوعة من القماش والمربوطة حول الرأس مع الشعر القصير المنسدل، أوالسلاسل المعدنية مع الشعر المجعد. وجاءت هذه الإطلالة لتتكامل مع فكرة الكليب،على عكس الإطلالات السابقة التي استخدمت فيها نانسي الشعر المستعار باللون الزهري لتغيير شخصيتها. ففي هذا الكليب أظهرت التسريحة القصيرة جمال نانسي واختلافها عن النجمات الأخريات. هل يعقل بعدها أن نرى نانسي عجرم حقيقةً بالشعر القصير؟

إطلالة جذابة بمكياج قوي

استطاعت نانسي في هذا الكليب أن تبرز شخصيتها الجذابة بالمكياج القوي مع أحمر الشفاه الزهري الداكن، الذي يعتبر من آخر صيحات الجمال لهذا الفصل، وتحديداً لمكياج السهرات. إضافة إلى الظلال الرمادية التي تبدأ داكنة وتفتح تدريجياً عند الزاوية الخارجية للعين، مع القليل من الظلال الزهرية على الجفن العلوي تحت الحاجب. أما تسريحة الشعر الطويل فكانت مطابقة تماماً للتي اعتمدتها سابقاً في كليب " أخصمك آه" حيث عكست جرأة نانسي وقوة شخصيتها.

وأنت سيدتي شاركينا رأيك واختاري الإطلالة التي تجدينها الأنسب لنانسي عجرم.

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