بعد وضع برهامي على قوائم الترقب.. مسؤول الدعوة السلفية بالصعيد: لن نسمح بعودة الظلم والاستبداد

كتب : سعاد أحمد منذ 33 دقيقة

عقب الشيخ عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسؤول الدعوة على مستوى الصعيد، على إدارج اسم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على قوائم ترقب الوصول بمطار برج العرب بالإسكندرية، بقوله "إننا نعلم علم اليقين أنها رسالة لنتعلم منها، كما يريد منها أصحابها".

وأشار نصر إلى أن الدعوة السلفية لن تسمح لأحد أن يتعرض لسوء أو قهر، فما بالكم بعلماء الأمة وقادتها، مؤكدا أنه لن يسمح بعودة الاستبداد والظلم بشكل أو بآخر.

وأوضح ان الثورة مستمرة حتى تقام دولة العدل والمؤسسات التي لا يظلم فيها أحد أو تصادر فيها الحقوق والحريات، ولن نستعظم ثمن ذلك أي كان حجمه.