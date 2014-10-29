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مجموعة هيلفيغر لأول مرة في الشرق الأوسط

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مجموعة هيلفيغر لأول مرة في الشرق الأوسط مجموعة هيلفيغر لأول مرة في الشرق الأوسط

الأربعاء 29-10-2014 17:20

أعلنت دار "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger أن مجموعاتها "هيلفيغر" Hilfiger ستتوفر لأول مرة وبشكل حصري في متجرها الخاص في مول الإمارات في دبي ابتداءاً من 1 نوفمبر 2014. و مجموعة "هيلفيغر" Hilfiger هي أحد أهم مجموعات الدار، صُممت ونُفذت بجودة عالية جداً، وفيها تصميمات عرضت على المنصة ضمن أسبوع الموضة للأزياء الجاهزة في نيويورك. وهي تعكس روح الدار الأصيلة، الشبابية، والكلاسيكية. ومجموعة خريف وشتاء 2014-2015 استوحيت من الأجواء الأميركية الشتوية، والنشاطات الخارجية المتعلقة بهذا الفصل، وعكست روح المراة المغامرة، والتواقة إلى كل جديد ومميز مع المحافظة على الكلاسيكية الأنيقة.
زوروا متاجر "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger في مول الإمارات لتتعرفوا على هذه المجموعة عن قرب وغيرها من إبداعات الدار.

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سيدتي