جديد الأسواق... ورق جدران ثلاثي الأبعاد

يظهر ورق الجدران، أخيراً، بحلّة فنيّة ثلاثية الأبعاد، ما يجعل الجالس في الغرفة حيث تحلّ هذه النسخة المتقدّمة منه يعيش جواً قريباً من الواقع، سواء تعلّق الأمر بمضمونه الرومانسي، أو الطبيعي، أو المديني...

الخبير طالب عائض المطيري ومدير مؤسسة "كنوز زخرف" يطلع قارئات "سيدتي نت" على مميّزات ورق الجدران ذي الأبعاد الثلاثيّة.

تدخل الأقمشة الخشنة والألياف الصناعية ورقائق الخشب، إلى مواد صناعة ورق الجدران اليوم، كما تبرز الرسوم عليه، بعيداً عن الشكل التقليدي المسطح.

ويوضح المطيري لــ"سيدتي نت" أنّه من الرائج أن يختار الزبون صورة محبّبة إليه لتطبع على ورق الجدران، شريطة أن تتمتع هذه الصورة بجودة ودقّة عاليتين، مع تعديل المقاس حسب الجدار المراد كسائه.ويضيف:"ازداد الإقبال على استخدام ورق الجدران ذي الأبعاد الثلاثيّة، نظراً إلى سهولة تركيبه وإزالته، وأسعاره المناسبة".

8 نقاط هامّة

ينصح المطيري القارئة، قبل اللجوء إلى اختيار الصورة المرغوبة لورق الجدران ذي الأبعاد الثلاثيّة، مراعاة النقاط التالية:

1- نسّقي الألوان بين الصورة، التي تقرّرين تطبيقها على الجدار، والأثاث الموجود في الغرفة، حتى لا تشعري في ما بعد بالإزدحام والضيق.

2- احرصي على اختيار ورق الجدران القابل للتنظيف بسهولة، خصوصاً في غرف الأطفال والمعيشة.

3- إعلمي أن ورق الجدران، الذي يحتوي على خطوط ونقوش كبيرة، يجعل الغرف تبدو أصغر ممّا هي عليه حقيقةً، بينما ذلك المحمّل بنقوش وخطوط صغيرة يجعلها تبدو أكبر!

4- اختاري لوناً محايداً في الصورة المرغوبة لورق الجدران، ما يجعل هذا الأخير يتماشى والديكورات والألوان السائدة في الغرفة.

5- كوني على دراية أن الرسومات الطولية لورق الجدران تعطي طولاً أكبر للجدار وبالتالي للغرفة، فيما الرسومات العرضية تعطي عرضاً له.

6- لا تغطّي الجدران المعرّضة لأشعة الشمس المباشرة بورق جدران ذي أبعاد ثلاثيّة، تلافياً لئلا يبهت هذا الأخير مع الوقت أو يتشقّق.

7- تجنّبي لصق ورق الجدران على الجدران غير المعرّضة للتهوية الجيّدة،

أو الواقعة في غرفة حارّة.

8- اختاري ورق جدران هادئ وخال من التشكيلات المتداخلة لغرفة النوم.

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