بالفيديو: إكتشفي حقيقة بدائل السكر

تميل الغالبيّة إلى الاستمتاع بتناول الأطعمة والمشروبات ذات المذاق الحلو، على الرغم من أنّ الإفراط في استهلاك السكر،

أو الأطعمة المشبعة فيه يعدّ أحد الأسباب المسؤولة عن زيادة الوزن!

"سيدتي نت" يطلع قارئاته على بدائل السكر، التي تنصح المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي بها، في ما يلي:

- بدائل السكر الطبيعيّة: تمنح هذه البدائل مستهلكها طعماً مشابهاً لطعم السكر العادي. وهي تتأتى من مصادر طبيعية عدّة أهمّها عشبة "ستيفيا"، التي تشبه النعناع، وتتمتّع بمذاق حلو، ولا تحتوي على كمّ وافر من السعرات الحرارية، كما هي حال السكر العادي.

أمّا البدائل الأخرى فتنتمي إلى عائلة "أول"، مثل: "السوربيتول" و"المالتيتول" و"الإكسيليتول"... علماً أن الجسم لا يمتصها، ويمكنك تناولها بقدر ما تشائين!

- السكر الصناعي: تثبت دراسات أن تناول السكر الصناعي بكمّ قليل لا يترتب عليه مشكلات صحية.

وثمة صنوف عدة منه، أشهرها: "الأسبرتام"، علماً أن البحوث لم تثبت المعتقد الشائع أنّه يسبّب السرطان!

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