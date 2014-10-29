بالصور.. الجيش يبدأ تدمير منازل الشريط الحدودي في رفح بسيناء

بدأت القوات المسلحة، الأربعاء، في تدمير المنازل، التي تم إخلاؤها من السكان على الشريط الحدودي بمدينة رفح، بحسب رويترز.

كان قد صرح اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بأنه تم إخلاء 802 منزل على الشريط الحدودي بمدينة رفح من السكان، مضيفا أنه تم استطلاع رأي جميع أصحاب هذه المساكن لاختيار البديل المناسب، مشيرًا إلى أن 65% من المواطنين وافقوا على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي.

وأوضح أن 29% من المواطنين وافقوا على الإخلاء مقابل حصولهم على تعويض مادي عن المباني، والحصول على أرض بديلة في أرض النباتات الطبية في رفح، مؤكدًا أن الباقي سيتم منحهم تعويضا ماديا وإسكانا اجتماعيا.

وأوضح أن «كل أسرة ستمنح مبلغ 300 جنيه مقابل إيجار سكن مؤقت لمدة 3 أشهر، كما تصل قيمة التعويض عن كل عمارة 1200 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمبنى الخرساني، و700 جنيه للمتر المربع لمباني الحوائط الحاملة، مضافًا لكليهما 100 جنيه قيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى».

وشدد المحافظ على أنه سيحرم من هذه البدائل 78 منزلًا لوجود أنفاق بها.