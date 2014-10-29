بدء تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أهمية سرعة الانتهاء من مراحل مترو الأنفاق المختلفة ودخولها الخدمة، نظرًا لدورها الهام في تخفيف الضغط المرورى بشوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنتظم.

وأصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها الأولى والأخيرة «تسهيل استخراج تصاريح الحفر، وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تعترض أعمال الشركة المنفذة وهيئة الأنفاق من أجل إتمام الانتهاء من المرحلة الثالثة للخط الثالث، وفقاَ للجدول الزمنى المحدد، على أن تضم تلك اللجنة رئيس حي النزهة، ومديرية الطرق، وجهاز هندسة وتخطيط المرور، والإدارة العامة لمرور القاهرة، والهيئة القومية للأنفاق، وممثلي شركات المرافق وكافة الجهات المعنية، للانتهاء من سرعة استخراج التراخيص المطلوبة على أن تقوم الهيئة بتقديم كافة الرسومات والتصميمات لجميع المحطات وأماكن التهوية».

جاء ذلك، خلال اجتماع المحافظ مع المهندس إسماعيل النجدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والوفد المرافق له، الأربعاء، من قيادات الهيئة وعدد من قيادات المحافظة، لمناقشة البدء التنفيذي في أعمال إنشاء المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق الممتد من «العتبة إلى مصر الجديدة»، وتضم المرحلة الرابعة إنشاء 15 محطة، تبدأ من محطة هارون الرشيد بمصر الجديدة على تفريعتين، الأولي تنتهي بمحطة عدلي منصور بمدينة السلام، والثانية تنتهي في مطار القاهرة، على أن ينتهي العمل منها خلال ثلاثين شهرًا، وتمتد لمسافة 18 كم، ومقدر لها أن تقدم الخدمة لأكثر من 3 ملايين راكب، يضاف لما يقوم به المترو حاليًا من خدمة للمواطنين.