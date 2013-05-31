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"التعليم": استمرار مدير عام الامتحانات في عمله بعد قرار وقفه

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"التعليم": استمرار مدير عام الامتحانات في عمله بعد قرار وقفه "التعليم": استمرار مدير عام الامتحانات في عمله بعد قرار وقفه
ندا: الوزير كلفني بالاستمرار في عملي لقرب الامتحانات.. وسأطعن على قرار وقفي

كتب : توفيق شعبان منذ 9 دقائق

أكد محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الشؤون القانونية للوزارة ستقوم بمتابعة آخر تطورات حيثيات قرار النيابة الإدارية بوقفي عن العمل لمدة ثلاثة شهور لمخالفات إدارية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالطعن على هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ندا، في تصريحات لـ"الوطن"، إن قرار النيابة الإدارية لم يصل حتى الآن بصورة رسمية إلى مكتب الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، مؤكدا أن غنيم استدعاه وطالبه بالاستمرار في عمله لقرب امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه يقوم بممارسة عمله الطبيعي لإنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ في 8 يونيو المقبل وتنتهي في التاسع والعشرين من نفس الشهر؛ من حيث تأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة والكنترولات بمختلف المحافظات كما يقوم بتدريب رؤساء اللجان على كيفية القضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات.

وأكد ندا أن الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ عددهم 9672 طالبا، وطلاب المرحلة الثانية عددهم 412 ألف و545 طالبا وعدد الملاحظين 62 ألف و121 ملاحظا، وعدد المقدرين 31 ألف و900 مقدر، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 75 مركزا وعدد اللجان الثانوية 1426 لجنة على مستوى الجمهورية و18 مقرا لتقدير الدرجات.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية أصدرت قرارا بوقف محمود حامد ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لمدة ثلاثة شهور لمخالفات إدارية.

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