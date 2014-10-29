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بالفيديو.. مشادة بين ليلى سويف ومحامين خلال اعتصامها ومنى سيف بدار القضاء

  • مصر
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وقعت مشادات كلامية بين الدكتورة ليلى سويف، ونجلتها منى سيف الإسلام، وأحد المحامين، بعدما قال لهما إن أوروبا ترفض التظاهر، فردت عليه «سويف»: «إنت مش بتكلم ناس جهلة، أنا عشت في أوروبا وأخدت الدكتوراة من هناك، وبلاش تقول كلام فاضي، وتدافع عن السلطة وتقول معاها حق».

وبدأت ليلى سويف ومنى سيف اعتصاما مفتوحا بدار القضاء العالي، رفضًا لحبس علاء عبدالفتاح وسناء سيف.

وقالت «سويف» لـ«المصري اليوم» إن اعتصامها ونجلتها، احتجاجا على ما وصفته بـ«انتهاكات القضاء تجاه معتقلي أحداث الاتحادية»، ومنهم نجلتها سناء، وللمطالبة بالإفراج عن نجلها علاء عبدالفتاح، المتهم في أحداث مجلس الشورى.

وتضامن عدد من المحامين مع منى سيف وليلى سويف، وقال أسامة المهدي، المحامي، إنه تقدم ببلاغ رقم 22054 عرائض النائب العام يفيد باعتصامهم بدار القضاء العالي.

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