حزب بيرلسكوني: استجواب الرئيس الإيطالي في ملف “المافيا- الدولة” إهانة خطيرة لإيطاليا

اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب بيرلسكوني ريناتو برونيتّا استجواب قضاة نيابة روما للرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو في ملف «المافيا- الدولة» “بمثابة إهانة خطير لصورة إيطاليا” أمام المجتمع الدولي. وقال في تغريدة اليوم “بذلك الاستجواب انهارت صورة إيطاليا أمام العالم”.

وكان قضاة من نيابة روما قد أفادوا بأهمية الاستماع إلى رئيس الجمهورية الإيطالية جورجو نابوليتانو حول ملف قضائي يتناول اتّصالات مفترضة بين الدولة والمافيا.

ويأتي استجواب رئيس الجمهورية في إطار التحقيق عن ملفات تعود إلى الفترة ما بين عامي 1992 و 1993 وهو نفس الملف الذي يحاكم فيه عدد من كبار مسؤولي الدولة بتهمة «عقد اتّفاقات مع مافيا كوزا نوسترا» الصقليّة، في مرحلة التصعيد الإرهابي الذي نفّذته كوزا نوسترا تحت زعامة العراب الأكبر توتو ريينا.

وكانت اللجنة الرئاسية درست الأسئلة التي سيوجّهها القضاة إلى الرئيس نابوليتانو، فيما أعلنت محكمة “البداءة” في روما بأنّ جلسة الاستماع هذه تأتي بناءً على استعداد شخصي أبداه الرئيس نابوليتانو نفسه، وهو استعداد يمكن أن يُلغى في أية لحظة، ما يعني أنه ليس بمقدور المحكمة إلاّ أن تأخذ ذلك في الاعتبار وتقيّده في محاضرها.

أ ش أ