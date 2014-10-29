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محمد بن زايد يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني

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محمد بن زايد يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني محمد بن زايد يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر معالي مايكل فالون وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني.

ورحب سموه بالوزير البريطاني وبحث معه العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء آفاق التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية ودعم البرامج التدريبية والفنية بين الجانبين بما يعزز أوجه التنسيق والتعاون المشترك.. إلى جانب التطورات الاقليمية والدولية الراهنة والجهود المبذولة لدعم الاستقرار في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي علي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وسعادة اللواء الركن عيسى سيف عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
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