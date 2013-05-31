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الخرباوي: وزير الري "تطوع" واستبعد الحل العسكري في أزمة "سد النهضة"

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الخرباوي: وزير الري "تطوع" واستبعد الحل العسكري في أزمة "سد النهضة" الخرباوي: وزير الري "تطوع" واستبعد الحل العسكري في أزمة "سد النهضة"
"الإخوان" تقدس "البنا" رغم أنه بشر.. ولا تطلق "الإمام الشهيد" على عمر بن الخطاب

كتب : محمد عاشور منذ 1 دقيقة

قال المفكر ثروت الخرباوي القيادي الإخواني المنشق، إنه كان على الرئيس محمد مرسي أن يغضب لكرامة والمصريين، بعد إعلان إثيوبيا البدء في تحويل مجرى النيل للبدء في مشروع سد النهضة، بعد عودته من هناك بساعات.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه الإعلامي محمود سعد، في برنامج "آخر النهار"، أن وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين تطوع بالحديث عن أنه لا يوجد خيار عسكري لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه مؤيد للفكرة التي طرحها حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي بمنع سفن البلدان التي تؤيد إنشاء بناء سد النهضة من المرور بقناة السويس.

من ناحية أخرى، قال القيادي الإخواني المنشق إن الجماعة "تقدس مؤسسها حسن البنا رغم أنه بشر كباقي البشر، لكن أي عضو بالإخوان لا يمكن أن يذكر خطأ واحدا للبنا".

وأشار إلى أن المسلمين لا يطلقون على عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب لقب شهيد، إلا أن الإخوان يزكون مرشدهم الأول بوصفه "الإمام الشهيد".

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