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تأجيل النظر في قضية “خلية الظواهرى” لجلسة 6 نوفمبر لعدم حضور بعض المتهمين

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تأجيل النظر في قضية “خلية الظواهرى” لجلسة 6 نوفمبر لعدم حضور بعض المتهمين تأجيل النظر في قضية “خلية الظواهرى” لجلسة 6 نوفمبر لعدم حضور بعض المتهمين

محمد ربيع الظواهري

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمي تأجيل نظر محاكمة 68 متهمًا فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابى في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم الظواهرى الى جلسة 6نفمبر لحضور المتهمين الجلسة مرة اخرى وتبين عدم حضور المتهمين 16و24و25و26و27و36و57وكانت المحكم قد حضرت من الصباح الباكر مما عطل سير الجلسة واجراء التحقيق مع المتسبب فى عدم احضارهم وتعرض النتائج على المحكمة فور الانتهاء منها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

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