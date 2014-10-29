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صندوق النقد يحذر دول الخليج من تداعيات انخفاض أسعار النفط

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صندوق النقد يحذر دول الخليج من تداعيات انخفاض أسعار النفط صندوق النقد يحذر دول الخليج من تداعيات انخفاض أسعار النفط

صندوق النقد

حث صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط، على الحد من الإنفاق على خلفية تراجع النفط.

وحذر الصندوق من تقلص فائض ميزانية الدول المصدرة للنفط إلى الصفر حتى عام 2017، في حال استمرار السياسة المالية المتبعة حالياً في تلك الدول، بسحب وكالة “نوفوستي” الروسية.

وأشار الصندوق إلى أن الدول الأخرى غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، تعاني حالياً بالفعل من عجز في الميزانية.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إنه في حال ظلت أسعار النفط عند المستويات الدنيا المسجلة حاليا لفترة طويلة، فإن فائض ميزانيات الدول المصدرة للنفط يمكن أن ينقلب ليتحول إلى عجز في العام المقبل.

وتستخدم الدول المصدرة للنفط نموذجا للنمو الاقتصادي يعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ودعا صندوق النقد الدولي دول الخليج العربي للانتقال إلى نموذج نمو اقتصادي أكثر تنوعا، مقترحا عددا من الإصلاحات كتحفيز إنتاج السلع والخدمات التصديرية، والحد من الاختلالات في سوق العمل، وتحسين نوعية التعليم.

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أونا

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