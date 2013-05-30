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مصدر أمني: سقوط 3 قذائف صاروخية قرب مقر أمني شرق لبنان

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مصدر أمني: سقوط 3 قذائف صاروخية قرب مقر أمني شرق لبنان مصدر أمني: سقوط 3 قذائف صاروخية قرب مقر أمني شرق لبنان

كتب : الأناضول منذ 7 دقائق

قال مصدر أمني لبناني إن 3 قذائف صاروخية مجهولة المصدر سقطت، مساء اليوم، على بُعد أقل من 200 متر من مركز الأمن العام اللبناني في بلدة القاع، شرقي لبنان.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن سقوط القذائف الثلاثة تسبب في وقوع أضرار مادية، لم يحددها، دون الإبلاغ عن وقوع أية إصابات.

ولفت إلى أن قوات من الجيش اللبناني حضرت إلى مكان سقوط القذائف، وقامت بتطويقه، وطلبت من المواطنين عدم الاقتراب حرصًا على سلامتهم.

ورجَّحت المصادر أن تكون عملية إطلاق القذائف الصاروخية جاءت كرد على ما تناولته بعض الصحف اللبنانية اليوم حول "الكنز الثمين" الذي وقع في قبضة الأمن العام اللبناني.

وقالت تقارير صحفية لبنانية مؤخرا أنّ الأمن العام اللبناني ألقى القبض على إرهابيّة لبنانيّة سوريّة، تتنقل بين مدينتي القاع وبلدة جوسيّة السوريّة، لافتة إلى أن هذه الشبكة قتلت وذبحت واعتدت على قاصرات في عمر سبع وثماني سنوات.

وخلال الفترة الأخيرة، تكررت سقوط قذائف في عدة قرى وبلدات لبنانية حدودية قادمة من الجانب السوري، وذلك الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوري النظامي والجيش السوري الحر.

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