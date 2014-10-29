أخبار عاجلة

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تسارع الجهود لإنقاذ 18 عاملاً تحت الأرض إثر انهيار منجم للفحم في تركيا

Google+ Print

تتواصل جهود الإنقاذ، الأربعاء، في منجم للفحم بجنوب تركيا، حيث حوصر 18 عاملا تحت الأرض، كما حذر وزير الطاقة من أن الوقت ينفد.

وقد غمرت المياه المناطق تحت الأرض في منجم الفحم بإقليم كارمن، على بعد 400 كيلو متر جنوب أنقرة.

ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» عن وزير الطاقة تانر يلدز، القول الثلاثاء «الوقت ليس في صالحنا».
>وقال الوزير إن فرق الإنقاذ تمكنت من تخفيض مستويات المياه تحت الأرض.
>ولم يعرف بعد سبب الحادث وفيضان المياه. ويشار إلى أن تركيا لديها سجل سئ فيما يتعلق بسلامة العمال.
>وكان 301 من العاملين في منجم للفحم لقوا حتفهم في مايو الماضي، إثر اندلاع حريق بأحد المناجم في منطقة سوما، حيث مازال السبب وراء اندلاع الحريق قيد التحقيق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية