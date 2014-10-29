تسارع الجهود لإنقاذ 18 عاملاً تحت الأرض إثر انهيار منجم للفحم في تركيا

تتواصل جهود الإنقاذ، الأربعاء، في منجم للفحم بجنوب تركيا، حيث حوصر 18 عاملا تحت الأرض، كما حذر وزير الطاقة من أن الوقت ينفد.

وقد غمرت المياه المناطق تحت الأرض في منجم الفحم بإقليم كارمن، على بعد 400 كيلو متر جنوب أنقرة.

ونقلت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» عن وزير الطاقة تانر يلدز، القول الثلاثاء «الوقت ليس في صالحنا».

>وقال الوزير إن فرق الإنقاذ تمكنت من تخفيض مستويات المياه تحت الأرض.

>ولم يعرف بعد سبب الحادث وفيضان المياه. ويشار إلى أن تركيا لديها سجل سئ فيما يتعلق بسلامة العمال.

>وكان 301 من العاملين في منجم للفحم لقوا حتفهم في مايو الماضي، إثر اندلاع حريق بأحد المناجم في منطقة سوما، حيث مازال السبب وراء اندلاع الحريق قيد التحقيق.