تأجيل محاكمة مرسي وأخرين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون لـ 30 نوفمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى جلسة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان لـ 30 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة، وتقديم النيابة صورة من تقرير أمن الدولة المودع بملف القضية رقم 1227 لسنة 2011 والقضية المعروفة إعلاميًا بـ “محاكمة القرن ” وبإحضار المتهم محمد البلتاجي من محبسه.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهمًا من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.