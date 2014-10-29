دورتموند وبريمن لثمن نهائي كأس ألمانيا وخروج هانوفر

(إفي): تأهلت أندية بروسيا دورتموند وفيردر بريمن وأرمينيا بيليفيلد وكيكرز أوفنباخ والين وكايزرسلاوترن لثمن نهائي كأس ألمانيا.

وتأهل بروسيا دورتموند، الذي يتفاوت مستواه هذا الموسم بشكل غريب من أداء غير مقنع في الدوري الألماني لآخر راق في دوري الأبطال الأوروبي، عقب الفوز على سانت باولي بثلاثية نظيفة حملت توقيع شيرو ايموبيلي (ق33) وماركو رويس(ق45) وشينجي كاجاوا (ق86).

كما صعد فيردر بريمن عقب الفوز على كيمنيتسر بهدفين نظيفين سجلهما فين بارتلز (ق31) وفرانكو دي سانتو (49)، فيما خرج هانوفر الذي يحتل المركز السابع في البوندسليجا عقب خسارته من الين، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، بهدفين نظيفين، جاء الأول عن طريق سيهون غولسلام (ق24 في مرماه) والثاني عن طريق مايكل كلاوب (ق59).

وحقق أرمينيا بليفيلد الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة مفاجأة بالإطاحة بهيرتا برلين صاحب المركز الـ13 في الدوري الألماني، حيث تغلب عليه بضربات الترجيح (4-2) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وصعد كيكرز أوفنباخ لدور الـ16 بالفوز على كارلسروه بهدف سجله بينتول (ق62) وبالمثل، كايزرسلاوترن بعد تغلبه على فيورث بهدفين، حملا توقيع فيليب هوفمان (ق12 وق22).

فيما تأهل كولن إلى الدور نفسه على حساب مضيفه دويسبورج بركلات الترجيح (1-4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بينما كان الوقت الإضافي كافيا لدينامو دريسدين لحجز بطاقة التأهل لثمن النهائي على حساب ضيفه بوخوم (2-1)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.