مارتينو يؤكد أن تيفيز عائد لمنافسة إيجواين وأجويرو

(إفي): أكد خيراردو مارتينو المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أن عودة كارلوس تيفيز إلى صفوف الفريق تنذر بـ"كفاح" على المركز مع جونزالو إيجواين وسرجيو أجويرو، رغم إقراره بأن طريقة لعبه لا تستبعد الدفع في بعض الأحيان برأسي حربة صريحين.

وقال مارتينو في تصريحات للصحفيين: "وفقا لما اخترناه، ولطريقة اللعب التي نلجأ إليها، فإن تيفيز رأس حربة، يكافح على المركز مع إيجواين وأجويرو. لو بعد ذلك، تبعا لحاجة ما، كنا مجبرين على الدفع برأسي حربة، فلن نستبعد ذلك".

ويخوض منتخب التانجو في 12 نوفمبر المقبل بلندن مباراة ودية أمام كرواتيا، وبعدها بستة أيام يلتقي البرتغال في مانشستر.

وأثنى المدير الفني السابق لبرشلونة على مستوى مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الذي أدرجه الاثنين في قائمة ضمت 25 لاعبا لخوض المباراتين الوديتين الشهر المقبل.

وقال: "المهم أن يكون في مستوى جيد. دائما هناك مكان للاعب ما يقوم بالأمور على نحو جيد".

وأضاف: "لم أقم بعد بالاتصال بكارليتوس. نسعى لمنح الجميع فرصة المشاركة، وهناك احتمالية لأن يكون أساسيا".

وجدد مارتينو التأكيد على أن أبواب المنتخب مفتوحة أمام الجميع، وأبرز قيمة نجوم الفريق المخضرمين مثل خافيير ماسكيرانو، رغم تقدمهم في العمر.

وقال: "مشاركتهم في العديد من بطولات كأس العالم لا تعني أنهم غير قادرين على المشاركة في نسخة أخرى. حقا سيكون عمر خافيير 34 في المونديال المقبل، لكنه في كوبا أمريكا سيكون في الحادية والثلاثين".

وأضاف " لا بد من التركيز على المباراة المقبلة. لو كان علينا بعد ذلك القيام بتعديل ما، فأي طريقة أفضل من القيام بذلك في وجود مثل هؤلاء الرموز داخل الفريق".