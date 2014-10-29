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الأهلي: واجهنا الأسيوطي على ملعب مهجور منذ 5 سنوات

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الأهلي: واجهنا الأسيوطي على ملعب مهجور منذ 5 سنوات الأهلي: واجهنا الأسيوطي على ملعب مهجور منذ 5 سنوات

تضمنت اعتراضات النادي الأهلي على ملعب أسمنت أسيوط الذي استضاف مباراته مع الأسيوطي أمس جوانب عديدة.

وقال جمال جبر مدير المركز الإعلامي للأهلي: "ملعب أسمنت أسيوط مهجور منذ خمس سنوات".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "وصلنا قبل المباراة بيوم، ولاحظنا أن حالة الملعب كانت سيئة للغاية".

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وتابع: "هناك بعض مرافق الملعب لم تكن متوفرة، لدرجة أنه تم تركيب شباك المرميين قبل اللقاء بوقت قليل للغاية".

وكان النادي الأهلي اشتكى من سوء أرضية الملعب، وحمله مسئولية إصابة مهاجمه الشاب عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي.

وتعادل الفارس الأحمر مع الأسيوطي بدون أهداف، ليفقد النقطة السابعة هذا الموسم بعد التعادل مع الإسماعيلي بنفس النتيجة، والخسارة من الرجاء 1-2.

وحقق حامل لقب الدوري فوزًا وحيدًا على اتحاد الشرطة بثلاثية نظيفة.

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