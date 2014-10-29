وصول 33 ألف طن زيوت نخيل لميناء الأدبية وشحن 48 ألف طن فوسفات للهند

شهد ميناء الأدبية فى السويس، وصول السفينة تامبورن وعلى متنها 33009 طن زيت نخيل قادمة من ميناء ينبع السعودى، بينما تغادر الميناء السفينة ديناميك وعلى متنها 14200 طن فوسفات متجهة إلى السعودية .

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لموانى البحر الاحمر، ان ميناء بوتوفيق مغادرة السفينة ايجبشيان ديجنتى، وعلى متنها 3 ألاف طن مواد غذائية متجهة إلى جدة.

وأضاف ان ميناء سفاجا شهد مغادرة العبارة هى يوان وعلى متنها 48100 طن فوسفات متجهة إلى الهند، وغادرت العبارة اليوسيفية وعلى متنها 954 راكب، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها، ، كما يستقبل الميناء اليوم العبارة القاهرة وعلى متنها 490 راكب والسفينة، الحرية وعلى متنها 5 راكب و15 شاحنة .

وأشار مصطفى أن ميناء نويبع استقبل العبارة آيلا، وعلى متنها 417 راكب و 2 سيارة و 11 شاحنة، وغادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 602 راكب والسفينة سينا وعلى متنها 45 شاحنة .

وأضاف ان ميناء سفاجا بالأمس استقبل العبارة اليوسيفية وعلى متنها 1340 راكب و 31 سيارة، و27 تريلا و السفينة نما اكسبريس، وعلى متنها 7 راكب و 48 سيارة و 61 تريلا و السفينة ليودى وعلى متنها 35 الف طن الومنيوم قادمة من أمريكا وغادر الميناء السفينة الحرية و على متنها 4 راكب و 70 شاحنة و العبارة القاهرة و على متنها 682 راكب و 44 سيارة و 9 شاحنة .

واستقبل ميناء نويبع بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 23 براد و8 تريلا والعبارة آيلا وعلى متنها 393 راكب، والسفينة بريدج وعلى متنها 8 براد و 2 تريلا وغادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 16 براد، و7 تريلا والسفينة سينا وعلى متنها 9 براد و 29 تريلا و العبارة آيلة و على متنها 854 راكب و 4 سيارة و 2 براد و 2 تريلا .