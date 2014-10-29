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القوات المسلحة تبدأ فى إخلاء 500 متر من الشريط الحدودى برفح

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القوات المسلحة تبدأ فى إخلاء 500 متر من الشريط الحدودى برفح القوات المسلحة تبدأ فى إخلاء 500 متر من الشريط الحدودى برفح

قال مصدر مسئول مصري، إن قوات من سلاح المهندسين بالجيش بدأت فى تسلم المنازل التي سيتم إزالتها على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في إطار 500 متر من كمرحلة أولى.

وقال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إنه تم إخلاء عشرات المنازل حتى صباح اليوم الأربعاء ، وسيجري هدمها خلال الساعات القادمة، وذلك بعد استلام أصحابها التعويضات اللازمة لهم حاليا، موضحا أن هناك لجانا من رئاسة مدينة رفح تقوم بتسليم التعويضات للمواطنين.

ومن جانب أخر، وصلت إلى مدينة العريش فجر اليوم تعزيزات عسكرية إضافية متنوعة وكبيرة من جميع التشكيلات في الجيشين الثاني والثالث، وكذلك قوات كبيرة من القوات الخاصة التابعة للشرطة، وذلك في إطار الاستعدادات لشن هجوم كبير على قرى جنوب رفح والشيخ زويد والعريش.

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