مصر وإيطاليا تتفقان على حزمة فعاليات ثقافية مشتركة

بحث وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور مع نظيره الإيطالي داريو فرانشيسكيني، بمقر وزارة الثقافة الإيطالية بالعاصمة روما، عدة مبادرات ثقافية مقترحة من الجانبين لتفعيل آفاق التعاون التي انطلقت عقب توقيع اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين العام 2008.

وذكر بيان لوزارة الثقافة، أن الترجمة الأدبية بين اللغتين العربية والإيطالية تصدرت محاور الحديث بين الطرفين؛ بهدف إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على الحراك الثقافي والإبداعي في كلا البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية في مجال تنسيق المتاحف الفنية، إضافة إلى التبادل الفني بين داري الأوبرا المصرية والإيطالية، إلى جانب إقامة أسابيع سينمائية في العاصمتين القاهرة وورما، بالتنسيق مع الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والمركز القومي للسينما بالقاهرة.

ووجه عصفور الدعوة إلى نظيره الإيطالي لزيارة القاهرة، والتعرف عن قرب على الحراك الثقافي المصري في وقتنا المعاصر.

شهد للقاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا السفير عمرو حلمي، ومدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما الأستاذة الدكتورة جيهان زكي.

أ ش أ