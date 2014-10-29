اعرف نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم ودقق بياناتك أو تظلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة المتقدمين لوظيفة الـ30 ألف معلم، وأتاحت التظلم من النتيجة، وتدقيق البيانات حتى الجمعة 31 أكتوبر.

وقال هاني كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم قبول تظلمات المتقدمين لوظيفة الـ30 ألف معلم، الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة الماضية، وتم استبعادهم لعدم مطابقة الشروط التي تطلبها الوزارة في بعضهم.

وأضاف كمال، أن التظلمات ستستمر لمدة أسبوع، وسيتم فحصها قبل الإعلان عن الموعد النهائي لإجراء الاختبارات.