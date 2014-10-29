عريقات يشيد بدور دولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية

أشاد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات بدور دولة الكويت في دعم القضية الفلسطينية منوها بالزيارة التي قام بها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى المسجد الاقصى أخيرا حسب ماذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وقال عريقات في محاضرة هنا الليلة الماضية بعنوان (الاستراتيجية الفلسطينية بعد انهيار المفاوضات وتدهور الاوضاع في المنطقة) بمناسبة اقامة الايام الثقافية الفلسطينية في الكويت إن هذه الزيارة تأتي “للتضامن مع أبناء القدس وليس تطبيعا مع اسرائيل”.

> وأكد الدكتور عريقات أهمية دعم الزيارات العربية الى القدس داعيا الى “التوقف عن اصدار فتاوى الاتهامات بالتطبيع لمن يزورها”.

> وعن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية أفاد الدكتور عريقات بأن شهر نوفمبرالمقبل “سيشهد بدء تنفيذ استراتيجية فلسطينية لكسر جمود المفاوضات والتمهيد لاعلان دول فلسطينية عام 2017 بعد أن أصبحت فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة”.

وأضاف أن الخطوة القادمة من تنفيذ الاستراتيجية “تعتمد على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني”.

> وكشف الدكتور عريقات عن وجود مشاورات في مجلس الامن الدولي “لتقديم مشروع أردني باسم العرب لاقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967 وانهاء الاحتلال عام 2017″.

> وأعرب عن الامل في أن تغير الولايات المتحدة الامريكية موقفها من انضمام فلسطين الى الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

> وعن الاوضاع الامنية في منطقة سيناء المصرية شدد على أن العبث بأمن مصر مرفوض من قبل جميع الفلسطنيين محذرا من مغبة هذا العبث “وهو خطر على العرب جميعا”.

> يذكر أن فعاليات الايام الثقافية الفلسطينية في دولة الكويت ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع السفارة الفلسطينية لدى البلاد وتختتم اليوم وتتضمن ندوات ثقافية و سياسية وعروضا للازياء الفلسطينية ومعارض تراثية.