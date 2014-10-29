وصول بديع وقيادات الإخوان لأكاديمية الشرطة لمحاكمتهم فى قضية الهروب الكبير”

وصل منذ قليل بديع والبلتاجي والكتاتنى و19 أخرين من قيادات جماعة الاخوان لمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامى لمحاكمتهم فى قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميًا باسم “الهروب من سجن وادى النطرون”، المتهم فيها الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، و130 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهمًا من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

وتضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.