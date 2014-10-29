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سول وواشنطن تناقشان استئناف المحادثات النووية السداسية

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سول وواشنطن تناقشان استئناف المحادثات النووية السداسية سول وواشنطن تناقشان استئناف المحادثات النووية السداسية

أجرى المدير العام لإدارة الملف النووي لكوريا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية شين تشاي هيون محادثات مع نظيره الأمريكي سيدني سيلر بسول لبحث سبل استئناف المحادثات النووية السداسية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الخارجية الكورية الجنوبية فى بيان لها – أن هيون بحث مع المبعوث الخاص الأمريكي الجديد للمحادثات النووية السداسية سبل استئناف هذه المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة.

يشار إلى أن المحادثات السداسية، التى تضم الصين وروسيا والولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية “الشمالية” وجمهورية كوريا “الجنوبية” واليابان كانت قد توقفت فى أواخر 2008، وتم تنظيم هذه المحادثات بعد انسحاب كوريا الشمالية من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في سنة 2003 بهدف التوصل إلى حل سلمي للمخاوف الأمنية التي يثيرها البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

 

أ ش أ

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