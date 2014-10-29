بالصور… القافلة المائية الثانية تصل قرية نيدة بأخميم بسوهاج



> نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج القافلة المائية الثانية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية نيدة بمركز اخميم، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح وذلك مجانيا للاهالى.

وقال المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن القافلة تهدف إلى تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة.

وأوضح انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات هذا بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودية بين فريقي من القرية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة للاهالى الذين طالبوه بتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية انه يمكن تفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروع صرف صحي للقرية.