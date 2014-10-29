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بالصور.. إعلام بورسعيد ينظم ندوة بعنوان ” قناة السويس .. ملحمة المصريين “

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بالصور.. إعلام بورسعيد ينظم ندوة بعنوان ” قناة السويس .. ملحمة المصريين “ بالصور.. إعلام بورسعيد ينظم ندوة بعنوان ” قناة السويس .. ملحمة المصريين “

جانب من الندوة

عقد مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد ندوة بعنوان ” قناة السويس … ملحمة المصريين ” بالتعاون مع المعهد العالى للسياحة والفنادق ببورسعيد.

حاضر في الندوة الدكتور أحمد غباشى أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو إتحاد المؤرخين العرب , وافتتحت الندوة بإستعراض لملاحم الشعب المصرى على مر التاريخ و كيف استطاع المصريين بصلابتهم ووحدتهم ان يواجهوا المعتدين و يقهروا الأعداء.

دارت محاور النقاش حول الأهمية التاريخية لقناة السويس بالنسبة لمصر منذ بدايه حفرها و اتمام المشروع و افتتاحه مرورا بتأميمه و ختاما بمشروع تنمية محور قناة السويس الذى سيحوّل إلى مركز اقتصادي عالمي، وسيصبح مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بدلاً من وضعها الحالي الذي يعتمد على كونها ممرا بحريا للسفن، وتم التأكيد على أن الحكومات السابقة أخطأت في عدم تطوير هذا الممر الملاحي، حيث أهدرت قيمة قناة السويس وموقعها الجغرافي، عندما إقتصردورها فقط على كونها ممراً لجمع المال أثناء عبور السفن.

وأشارت الندوة إلى أن شق قناة جديدة يسهم في تنفيذ مشاريع عملاقة تقدمها قناة السويس للسفن المارة، بما في ذلك زيادة إمدادات التخزين، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات القناة بنحو عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، مما يسهم في رفع مستوى النمو الاقتصادي للدولة، والحد من الفقر، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وجذب استثمارات نحو محور القناة بالمليارات.

واختتمت الندوة بعدد من التساؤلات حول آليات تعريف الأطفال و الشباب تاريخ بلادهم بصورة صحيحة و أهمية تنظيم عدد من الندوات لأستعراض كل حقبة تاريخية واستخلاص الدروس المستفادة و التعرف على الشخصيات العظيمة التى أثرت فى تاريخ الوطن.

شارك فى الندوة الدكتورة مها نافع عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق ، والدكتورة اعتماد سليمان وكيل المعهد ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، ومجموعة كبيرة من طلبة الجامعات والمعاهد.

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